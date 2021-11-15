Информацию о смерти пиявок от крови вакцинированных признали недостоверной

Врачи опровергли информацию о том, что пиявки могут умереть после того, как выпьют кровь вакцинированного человека. Эксперты признали распространившиеся в интернете слухи недостоверными.

Фейковые посты в соцсетях начали распространяться еще летом 2021 года, и продолжают появляться в интернете до сих пор. Например, 12 октября пользовательница «Одноклассников» Вира Ловина опубликовала скриншот текста из мессенджера Telegram. В сообщении говорилось, что лечебные пиявки «напились крови вакцинированных пациентов и умерли». Позже картинкой поделились и другие пользователи «Одноклассников».

Информация содержит признаки недостоверной. Доподлинно неизвестно, кто автор первого сообщения, запечатленного на скриншоте. Ловина не оставила ссылку на первоначальный пост. Автор сообщения ссылается на слова неизвестного врача и не предоставляет никаких доказательств того, что пиявки действительно умерли и что перед этим они пили кровь у вакцинированных людей.

Кроме того, в сообщении используются эмоционально окрашенные слова, которые также могут указывать на фейк. В ней встречаются фразы, призванные вызвать в читателях негативное отношение к вакцинации. Например, «была в шоке от увиденного», «все до одной умерли», «желание прививаться после увиденного пропало».

Миф о гибели пиявок уже развеяли врачи. Еще 24 июля пользователь сервиса «Яндекс.Кью» спросил у экспертов, действительно ли пиявки могут умереть от крови вакцинированных. Врач-терапевт Георгий Сапего ответил, что после использования пиявок в течение часа обеззараживают хлором. Затем их быстро утилизируют в качестве медицинских отходов, поэтому увидеть их естественную смерть невозможно.

«На следующий день живых пиявок по определению быть не может. Ну и никто опасные медицинские отходы пациентам демонстрировать не будет. Это как если бы врач на следующий день показал кому-нибудь ампутированную накануне ногу или руку в банке с кровью», — объяснил Сапего.

Схожую точку зрения высказала опытный гирудорефлексотерапевт Александра Ящуковская в интервью для «Брестской газеты». Она отметила, что в медицинских учреждениях установлен обязательный порядок уничтожения использованной пиявки: утилизация ее в дезрастворе.

