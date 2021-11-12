Сообщение о бактериальной природе коронавируса оказалось недостоверным

Сообщения о том, что возбудителем коронавирусной инфекции якобы является не вирус, а облученная радиацией бактерия, вызывающая повышенную свертываемость крови, оказались недостоверны.

Первоисточник этой информации установить невозможно — публикация распространяется во всех соцсетях, мессенджерах и даже в зарубежных СМИ и является копией одного и того же текста, в котором меняется лишь «источник» информации. Например, от публикации к публикации исследование принадлежит то татарским, то якутским, то сингапурским ученым.

В материале также говорится о том, что ВОЗ запрещает проводить вскрытие тел с коронавирусом, хотя это неверно. Такого распоряжения никогда не было и зачастую наличие в организме COVID-19 выявляется лишь после вскрытия. Кроме того, на сайтах ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США можно найти инструкции по забору образцов тканей и проведения аутопсии у умерших от коронавируса.

Более того, вирус и бактерия — это разные биологические виды: вирус — это паразит, а бактерии автономны. Кроме того, еще в начале пандемии был установлен конкретный облик коронавируса — шарообразное тело с шипами-коронами. Фотографии вируса под микроскопом есть в открытом доступе.

О данном фейке еще в мае 2020 года высказывался врач и телеведущий Евгений Комаровский. Он подчеркнул, что вирусы и бактерии — это разные биологические формы, и из-за недостатка знаний в области медицины люди и то, и то лечат антибиотиками.

Согласно распространившемуся в сети фейку, в лечении, которое после «открытия» якобы начали назначать пациентам, значатся два препарата: аспирин и имромак. Второго препарата в мире не существует, в то время как первый признан неэффективным и даже опасным при лечении коронавируса, а в перечень препаратов для стационарного лечения, утвержденного Минздравом РФ, антикоагулянты (в том числе аспирин) входят лишь при риске тромбоза.

Несмотря на это, публикация широко распространилась в соцсетях. Ее перепечатывают также на разных форумах, меняя лишь источник: так, научное открытие, в зависимости от трактовки, якобы было в сделано в Сингапуре, Якутии и Татарстане. При этом в СМИ публикуется множество опровержений данной информации: Kazinform, Factchek, телеканал «24» и другие.

Сообщение также опровергли в Минздраве Татарстана и Минздраве Якутии. В Татарстане заявили, что такого исследования не проводили, а в Якутии указали на прозрачность лечения от COVID-19 и наличие утвержденных протоколов по вскрытию тел с коронавирусом.

