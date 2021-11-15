Названо число жертв загрязнения воздуха

Отчет Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) показал, что загрязнение воздуха твердыми частицами (PM 2,5) привело к 307 тысячам преждевременных смертей в Европе в 2019 году. Половину этих жертв можно было предотвратить, если бы государства ЕС удержали концентрацию этих частиц в воздухе на рекомендованном уровне в 5 микрограмм на кубический метр.

В ЕАОС считают, что загрязнение воздуха остается самой большой экологической угрозой здоровью человека в Европе. Болезни сердца и инсульты, заболевания легких, включая рак — наиболее распространенные недуги, вызванные низким качеством воздуха. Кроме того, у детей загрязнение воздуха может вызвать респираторные инфекции и усугубить астму, а также нанести вред развитию легких.

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Число смертей от болезней, вызванных загрязнением воздуха PM 2,5, ежегодно сокращается на 10 процентов. Еще в 2018 году их было 346 тысяч, а в начале 90-х — около полумиллиона. Однако большинство стран ЕС все еще превышают рекомендуемые пределы загрязнения. В качестве причин прогресса в 2019 году ученые назвали усилия правительств и благоприятную погоду.

Твердые частицы — не единственная составляющая, которая может навредить здоровью. В воздух также попадает оксид азота, выделяемый автомобилями и тепловыми электростанциями, а также приземный озон. ЕАОС регистрирует смерти, связанные с этими двумя факторами, однако публикуют их число отдельно, не включая в общий показатель. В 2019 году попадание оксида азота в воздух привело к 40 тысячам смертей (на четверть меньше, чем в 2018-ом), а приземный озон — к 16,8 (на 13 процентов меньше предыдущего года).

По данным ВОЗ, в мире от загрязнения воздуха ежегодно умирают 7 миллионов человек. Такая тревожная статистика побудила организацию ужесточить рекомендуемые ограничения по качеству воздуха впервые с 2005 года.

Европа намерена сократить смертность из-за загрязнения воздуха твердыми частицами на 55 процентов к 2030 году (по сравнению с уровнем 2005 года). ЕАОС ожидает, что при сохранении нынешних темпов очищения воздуха, цель будет достигнута к 2032 году. Однако старение населения и активная урбанизация могут помешать уменьшению количества смертей. «Пожилое население более чувствительно к загрязнению воздуха, а высокий уровень урбанизации означает, что больше людей подвергаются воздействию [высокой] концентрации PM 2,5», — указано в отчете.

В ноябре ученые из Китая и США установили, что у живущих в районах с грязным воздухом людей риск развития депрессии больше, чем у остальных. Однако под угрозу заболевания попадают лишь те, кто имеет повышенную генетическую предрасположенность к нему.