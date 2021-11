Выявлен опасный эффект загрязнения воздуха

Исследователи из Китая и США выяснили, что у живущих в районах с грязным воздухом людей сильнее риск развития депрессии. Посвященная опасному эффекту загрязненной атмосферы статья ученых опубликована в Proceedings of the National Academies of Sciences.

Депрессия может развиться у каждого человека, но у некоторых риск ее развития выше из-за генетических факторов. В эксперименте исследователей из Института развития мозга имени Либера, Университета Джонса Хопкинса и Пекинского университета приняли участие 352 живущих в столице Китая добровольца. На основе генотипирования для каждого из них ученые рассчитали балл риска развития депрессии, принимая во внимание лишь генетические риски. После этого исследователи собрали информацию, насколько за прошедшие шесть месяцев люди были подвержены загрязнению воздуха.

Затем участников эксперимента заставили пройти ряд когнитивных тестов, в ходе которых исследователи с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии отслеживали, какие области мозга у них активировались. Параллельно прохождению теста людей подвергали социальному стрессу — негативно отзываясь об их результатах. Исследователям удалось выявить, что нейронные сети разрушались как за счет работы генов, связанных с депрессией, так и грязным воздухом.

Ученые также сравнили нейронные сети, полученные из тканей мозга умерших людей, с таковыми у участников эксперимента. Они выяснили, что у людей с более высокой генетической предрасположенностью к депрессии, живших в более загрязненных районах, ответственные за нее гены чаще экспрессировались вместе. Также выяснилось, что этот набор генов участвует в процессах, связанных с воспалением.