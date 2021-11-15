Полиция Москвы поймала пытавшегося изнасиловать пьяную россиянку преступника — им оказался гражданин Белоруссии, ранее судимый за кражу. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, неизвестный напал на жительницу Москвы поздним вечером 13 ноября, когда она возвращалась домой. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел возле жилого дома на Щелковском шоссе — преступник повалил жертву на землю, принялся ее душить и попытался изнасиловать.

Поскольку мужчина сдавил ей шею, москвичка не смогла позвать на помощь. Она обратилась в полицию уже после того, как преступник сбежал. К утру злоумышленника задержали, им оказался гражданин Белоруссии, ранее судимый за кражу.

