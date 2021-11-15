Новую возлюбленную Тимати уличили в копировании образа Решетовой

Пользователи сети уличили украинскую модель Сашу Дони в копировании образа бывшей сожительницы Тимати Анастасии Решетовой. Их комментарии заметили Super.ru.

Журналисты издания сравнили публичные выходы и фотографии знаменитостей в социальных сетях и обнаружили, что новая возлюбленная рэпера неоднократно носила точно такую же одежду, как у Решетовой. Например, в список попал вязаный костюм, который состоит из оголяющего живот кроп-топа и юбки с высоким разрезом.

Украинка также поделилась кадрами в Instagram, на которых она позирует с распущенными волосами на борту яхты в прозрачном корсете поверх короткого белого платья. Решетова, в свою очередь, снималась в аналогичном наряде бежевого цвета на территории виллы во время летнего отдыха.

Вдобавок юзеры неоднократно высказывали свое мнение по поводу схожести внешности Решетовой и Дони. По их мнению, манекенщиц отличает только цвет волос. «Почему то Саша напоминает мне Решетову со светлыми волосами, так еще и вещи за ней донашивает», — высказался один из них.

В феврале Анастасию Решетову обвинили в воровстве идей у Ким Кардашьян из-за ее бренда нижнего белья. Пользователи сети отмечали, что предпринимательница украла идею бизнеса у телезвезды, которая владеет маркой Skims. «Типо Skims?», «Салоны красоты, трусы. Попробуйте что-нибудь значимое в этой жизни сделать», — писали они.