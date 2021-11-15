Зеленский прокомментировал отключение света на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи об отключении света в стране, посоветовав гражданам не слушать «сказки». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам украинского лидера, этим могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. «Государство никого не оставит без света и тепла, несмотря на то, что все не просто в мире, который действительно переживает энергетический кризис», — сказал он.

Зеленский посоветовал отключать звук на «некоторых лживых телеканалах», а лучше всего не смотреть их вообще. «Это сбережет и нервы, и электроэнергию», — заключил президент.

Ранее жителей Украины предупредили о риске веерного отключения света этой зимой. По мнению главы Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, без света останутся не только регионы, но и Киев.

11 ноября вероятность отключения электроэнергии в украинской столице оценил мэр Киева Виталий Кличко. По мнению градоначальника, в случае затяжных морозов возможны веерные отключения света, чего в городе не происходило уже 20 лет. Киевский мэр отметил, что на сегодняшний день нехватку угля и газа ощущают сразу 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.