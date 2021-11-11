В Киеве оценили вероятность отключения электроэнергии

Кличко: в Киеве впервые за 20 лет могут начать отключать электричество из-за холодов

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина 24» оценил вероятность отключения электроэнергии в украинской столице этой зимой. Его слова приводит РИА Новости.

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По мнению градоначальника, в случае затяжных морозов городе возможны веерные отключения света, чего, как отметил Кличко, в Киеве не происходило уже 20 лет.

Киевский мэр отметил, что на сегодняшний день нехватку угля и газа ощущают сразу 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.

Кроме того, Кличко считает энергетический кризис может привести также к подорожанию продуктов. «В Киеве не будет повышения тарифов. Но подорожают продукты, что обязательно повлияет на кошельки киевлян», — пояснил он.

Ранее глава политсовета украинской партии «НАШИ» Александр Долженков заявил, что нашел выход из складывающегося в стране энергокризиса. Он предложил решить эту проблему путем снятия блокады с Донбасса.

