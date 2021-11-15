Киевлянам предрекли отклчение света из-за энергокризиса

Анатолий Кинах: веерное отключение света на Украине затронет не только регионы, но и Киев

Жителей Украины предупредили о риске веерного отключения света этой зимой. По мнению главы Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, без света останутся не только регионы, но и Киев. Об этом он рассказал вэфире «4 канала», его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы», — заверил эксперт.

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Кинах подчеркнул, что отключение электроэнергии должно проходить под строгим контролем, поскольку может затронуть жизненно важные предприятия, такие как роддома, хирургические и ковидные отделения, где пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее вероятность отключения электроэнергии в украинской столице оценил мэр Киева Виталий Кличко. По мнению градоначальника, в случае затяжных морозов возможны веерные отключения света, чего в городе не происходило уже 20 лет. Киевский мэр отметил, что на сегодняшний день нехватку угля и газа ощущают сразу 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.

По данным украинского издания «Главком», Государственные теплоэлектростанции (ТЭС) страны загружены на 10 процентов, остальные (около 60 процентов) остались без угля или ремонтируются. Нагрузку несут всего три блока на 23 государственных ТЭС.

