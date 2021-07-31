Украине предрекли подорожание коммунальных услуг на 70 процентов

Депутат Верховной Рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Украина 24» предрек стране подорожание услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на 70 процентов в будущем отопительном сезоне. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что в начале июля не работали 52 блока теплоэлектроцентралей из 78, а также пять блоков атомных электростанций. Парламентарий объяснил простой действиями спекулянтов.

Волынце добавил, что «несложно спрогнозировать» массовые веерные отключения электроэнергии по всей Украине и значительный рост цен на энергоносители, что в итоге приведет к росту цен на коммунальные услуги.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что правительство Украины в новом отопительном сезоне готовит очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), которое нанесет «сокрушительный удар» по доходам граждан. Депутат отметил, что наряду с сильнейшим ростом цен власти намерены сократить перечень украинцев, которые могут претендовать на получение государственных субсидий.

