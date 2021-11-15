Тульские памятники «надели» медицинские маски

Тульские памятники 15 ноября «надели» медицинские маски. Об этом сообщает Тульская служба новостей.

На головах городового, установленного у стен Тульского кремля, мужичка-тулячка, расположенного на улице Металлистов и металлурга в Пролетарском округе города появились средства индивидуальной защиты. На них написано: «Пожалуйста, носите маски».

Уточняется, что в Тульской области ношение масок обязательно в транспорте, на остановках, в магазинах, государственных и медицинских учреждениях и других общественных местах.

Массовый флешмоб был запущен еще в 2020 году, причем не только в городах России, но и всего мира. Ранее маски появились на монументах Москвы, Томска, Екатеринбурга, Белгорода, Мурманска, Омска, Краснодара, Твери и Иркутска. Таким образом активисты пытаются напомнить гражданам о мерах профилактики в время пандемии коронавируса.

В других странах памятники тоже украшают масками. Например, средства индивидуальной защиты появились на статуе Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро и 10-метровой фигуре Будды в Бангкоке.