Пара заработала 10 миллионов рублей за 20 минут на продаже велосипедок

Австралийская пара сумела разбогатеть на собственном бренде спортивной и домашней одежды STAX, который стал популярным среди знаменитостей. Историю их успеха публикует The Sun.
29-летняя Матильда Мюррей (Matilda Murray) и 32-летний Дон Робертсон (Don Robertson), которые основали марку в 2015 году, рассказали, что впервые решили провести закрытую предпродажу новой премиальной коллекции бесшовных вещей PSV5 для постоянных покупателей до официального релиза линейки.
По словам предпринимателей, им удалось заработать 200 тысяч долларов (14,3 миллиона рублей) за 20 минут с начала продаж. Отмечается, что самым популярным товаром стали велосипедки за 50 долларов (3618 рублей), которые представлены в различных цветах: белом, черном, бежевом, зеленом, коричневом, голубом, сером и других.
«Мы никому не сообщали о предпродаже — она была доступна ограниченной группе людей на протяжении 25 минут. Мы никогда не пробовали такой формат, но в итоге все получилось лучше, чем ожидалось! Радует, что людям нравится наша премиальная линейка бесшовной одежды», — подчеркнула Мюррей.
В мае Дженнифер Лопес прошлась по улицам города в наряде STAX. Папарацци засняли поп-исполнительницу в костюме розового цвета, состоящего из кроп-топа и легинсов стоимостью 45 фунтов стерлингов (4396 рублей).