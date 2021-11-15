Пара заработала 10 миллионов рублей за 20 минут на продаже велосипедок

Австралийская пара сумела разбогатеть на собственном бренде спортивной и домашней одежды STAX, который стал популярным среди знаменитостей. Историю их успеха публикует The Sun.

29-летняя Матильда Мюррей (Matilda Murray) и 32-летний Дон Робертсон (Don Robertson), которые основали марку в 2015 году, рассказали, что впервые решили провести закрытую предпродажу новой премиальной коллекции бесшовных вещей PSV5 для постоянных покупателей до официального релиза линейки.

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По словам предпринимателей, им удалось заработать 200 тысяч долларов (14,3 миллиона рублей) за 20 минут с начала продаж. Отмечается, что самым популярным товаром стали велосипедки за 50 долларов (3618 рублей), которые представлены в различных цветах: белом, черном, бежевом, зеленом, коричневом, голубом, сером и других.

«Мы никому не сообщали о предпродаже — она была доступна ограниченной группе людей на протяжении 25 минут. Мы никогда не пробовали такой формат, но в итоге все получилось лучше, чем ожидалось! Радует, что людям нравится наша премиальная линейка бесшовной одежды», — подчеркнула Мюррей.

В мае Дженнифер Лопес прошлась по улицам города в наряде STAX. Папарацци засняли поп-исполнительницу в костюме розового цвета, состоящего из кроп-топа и легинсов стоимостью 45 фунтов стерлингов (4396 рублей).