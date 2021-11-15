В Кремле ответили на заявление Госдепа о миграционном кризисе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Госдепартамента США по поводу миграционного кризиса на польско-белорусской границе и причастности к нему российской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу напомнить недавнее высказывание [президента Владимира] Путина, где он сказал однозначно, он абсолютно исключил возможность какой-либо причастности России к ситуации с мигрантами. Ситуация, которая складывается на границе, ее тоже не создает Лукашенко», — сказал Песков. Он отметил, что трактовка ситуации Госдепом неверна, и также неправильно возлагать всю вину на белорусского президента.

Так в Кремле ответили госсекретарю США Энтони Блинкену, который заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии является попыткой белорусского лидера Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Кроме того, госсекретарь выразил благодарность Польше за поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины».

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.