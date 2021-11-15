Автор первого видео на YouTube раскритиковал нововведение компании

Один из основателей YouTube и автор первого видео, размещенного на видеохостинге, Джавед Карим (Jawed Karim) раскритиковал платформу за решение скрыть счетчик дизлайков. Свое недовольство нововведением компании он оставил в подписи к первому ролику.

«Если каждый ютубер считает, что убирать дизлайки — глупая идея, наверное, это так и есть. Попытайтесь снова, YouTube», — написал Карим.

В комментариях к ролику многие пользователи поддержали автора первого ролика на YouTube. «Блин, даже Джавед согласен, что убирать дизлайки глупо», — написал юзер с ником kevi n. «Большое спасибо тебе, Джавед, за то, что высказываешь свое мнение на публику. Я тоже с тобой согласен», — отметил Kalpneet Brar.

Карим также оставил негативный комментарий к ролику, в котором YouTube анонсировал изменения. «Мэтт (специалист по связям с авторами YouTube Мэтт Коваль — прим. «Ленты.ру») не выглядит довольным, потому что знает, что это неправильное решение», — написал он.

О том, что YouTube начнет постепенно скрывать от пользователей число поставленных к видео дизлайков, стало известно 10 ноября. Свое решение платформа объяснила борьбой с травлей блогеров. При этом уточнялось, что сама кнопка «Не нравится» останется, однако количество отрицательных реакций смогут увидеть только авторы контента.