Мужчина с полностью татуированным телом показал свое фото 10-летней давности

Мужчина, чье тело полностью покрыто татуировками, продемонстрировал поклонникам свою внешность до нанесения рисунков. На фотографию в его Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Star.

Пользователь, известный под именем Реми (Remy), набрал 170 тысяч подписчиков в соцсети благодаря нестандартной внешности: под кожу его рук, ног и туловища введен черный пигмент. Более того, герой материла имеет наколки на голове, лице и в глазах, а также множество пирсинга.

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В одной из последних публикаций Реми показал подписчикам снимок 10-летней давности, на котором вблизи запечатлено его лицо с множеством проколов в носу, на губах и переносице, а также с минимальным количеством рисунков. «Прошло десять лет с того момента, как на моем лице появилась первая татуировка. Согласно стереотипам, я уже должен быть бесперспективным неудачником, однако я стал отцом, мужем и у меня давно есть собственный дом. При этом я никогда не жертвовал своей страстью в угоду токсичным стандартам общества», — высказался герой материала в описании под постом, который набрал более шести тысяч лайков.

Подписчики оценили публикацию Реми в комментариях. «Ты прекрасен как снаружи, так и внутри», «Очень мотивирующий пост, ты молодец!», «Вот это прогресс, продолжай в том же духе», — поддержали они мужчину.

В августе Реми продемонстрировал поклонникам новый пирсинг в ушах. В результате новой модификации тела, в ушах мужчины появились туннели разной величины, которые он назвал сырными дырками.