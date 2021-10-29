В сети разглядели непристойность в татуировке девушки в виде собаки

Пользователи сети подняли на смех татуировку девушки с изображением собаки. Соответствующий пост появился на портале Reddit.

Анонимная юзерша разместила фотографию, на которой показала новую татуировку на ноге. На размещенном кадре видно, что рисунок выполнен в виде сидящего щенка. «Мое тату действительно выглядит как половой орган?» — поинтересовалась девушка в описании к публикации.

Комментаторы разглядели непристойность в татуировке автора снимка, о чем они принялись массово высказываться под кадром. «Это не собака, а член!», «Мой парень спросил, зачем ты набила изображение полового органа», «Бедная девушка», «Согласен с тобой — это член!», «Я в шоке, кто рисует такую собаку?», «Смеюсь в голос», — писали они.

В августе женщина увидела пошлый рисунок в новой татуировке и огорчилась. Кристал Шип Келли набила на животе большой бараний череп с рогами. Героиня материала объяснила, что когда она надевает джинсы с высокой посадкой, нижняя часть изображения закрывается и создается впечатление, будто на ее животе нарисована голая женщина с раскинутыми ногами.