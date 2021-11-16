В Екатеринбурге появится граффити с The Beatles ко дню рождения города

К историческому дню рождения Екатеринбурга, который празднуется 18 ноября, в городе появится граффити с изображением портретов британской музыкальной группы The Beatles. Об этом сообщает «Вести Урал».

Граффити нарисует британский стрит-арт художник Джеймс Кокран на одной из городских стен. По его словам, для него это первый подобный опыт, поскольку до этого он никогда не работал на открытом воздухе.

«Раньше я работал за определенной перегородкой, которая закрывала меня и от ветра, и от снега. Сейчас начинаю ощущать уже этот холод, но, думаю, все будет в порядке», — поделился он эмоциями.

Как уточняет издание, Кокран рисует портреты исполнителей в стиле аэрозольной точечной живописи. Эта техника считается довольно редкой — при нанесении краски на поверхность она подтекает и за счет этого создается эффект движения.

«Это (творчество — прим. «Ленты.ру») как раз является объединяющим моментом между Екатеринбургом, Уралом, Великобританией и фанатами The Beatles по всему миру», — отметил генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл.

Ранее в ноябре сообщалось, что на улице Горького в Туапсе завершается работа над масштабным граффити. Общая площадь рисунка составляет 2,5 тысячи квадратных метров, из них осталось доработать лишь 224 метра. Его созданием занималась команда художников из Краснодара под руководством Георгия Куринова.