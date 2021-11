В Туапсе появится граффити площадью в 2,5 тысячи квадратных метров

На улице Горького в Туапсе завершается работа над масштабным граффити. Общая площадь рисунка составляет 2,5 тысячи квадратных метров, из них осталось доработать лишь 224 метра. Такое сообщение появилось Instagram администрации Туапсинского района.

Отмечается, что мурал длиной в 600 метров стал одним из самых масштабных в Южном федеральном округе. Его созданием занималась команда художников из Краснодара под руководством Георгия Куринова.

Для работы была выбрана экологическая тематика, объединяющая различные сюжеты. В композицию вошли изображения гор, моря, чаек, морских обитателей, южной природы, кораблей, портовых кранов, достопримечательностей города и многие другие.

Рисунок нанесен на пыле-шумозащитное ограждение. Сейчас авторам осталось доделать лишь один блок между двумя контрольно-пропускными пунктами Туапсинского морского торгового порта, который и стал заказчиком проекта. После завершения работы на граффити нанесут специальное антивандальное покрытие.

