В 2021 году в Казани благоустроят дворы для 100 тысяч жителей

Республиканская программа «Наш двор» затронет более 100 тысяч жителей Казани в 2021 году. Об этом сообщает информагенство «Татар Информ».

«В Казани в 2020 году были благоустроены 460 дворов, сейчас заканчиваются дорожные работы в 430 дворах, которые вошли в программу "Наш двор" в 2021 году», — объяснил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.

Так, в комплекс работ по улучшению территории входят ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство сетей наружного освещения, установка детского игрового и спортивного оборудования, а также скамеек и мусорных урн.

По словам Куляжева, в сентябре началось формирование списка дворовых территорий, которые планируется благоустроить в 2022 году. Тогда было проведено 103 собрания с собственниками жилья многоквартирных дворов.

Известно, что ремонт дворов активно ведется в Казани с 2015 года, за это время удалось обновить более двух тысяч территорий. Благодаря программе «Наш двор» до 2025 года в столице Татарстана будут приведены в порядок все нуждающиеся в этом дворы.

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