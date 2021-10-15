Россиянин придумал способ бороться с матом на стенах и свалками

Житель Хабаровска начал бороться с матом на стенах и мусором

Житель Хабаровская Гоша Шигапов нашел способ бороться с матом на стенах, наркотиками и свалками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Amur.

Россиянин с помощью кисточки, красок и мусорных мешков стал облагораживать пространство. Сначала он навел порядок, что-то починил и закрасил рекламу наркоботов на стене.

«Полезное и доброе дело затянуло спортсмена не на шутку — на его счету уже пять собственноручно выкрашенных объектов и несколько убранных дворов. Процесс "до/после" он снимает и выкладывает в Instagram», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько подписчиков уже вдохновились примером Шигапова и вышли в свои дворы с валиками и вениками.