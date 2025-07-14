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15:41, 14 июля 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянам назвали лучшие альтернативы походам в спортзал

CEO «Фитмост» Герасимова: Сайклинг — лучшая альтернатива походам в спортзал
Мария Винар

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

CEO IT-компании в сфере фитнеса и wellness «Фитмост» Александра Герасимова назвала россиянам лучшие альтернативы походам в спортзал. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт отметила сайклинг, который представляет собой комбинацию танцев и занятий на велотренажерах. Данный высокоинтенсивный интервальный тренинг направлен на проработку сердечно-сосудистой и респираторной системы. Кроме того, такой вид активности снижает подкожный жир, укрепляет мышцы и повышает выносливость.

В то же время, по мнению Герасимовой, стоит обратить внимание на фитбоксинг, сочетающий в себе силовые и аэробные нагрузки с элементами классического бокса. Благодаря высокой интенсивности тренировок прорабатываются все группы мышц. За одно занятие, которое длится не больше 60 минут, можно сжечь до тысячи калорий, а за два месяца добиться заметных изменений в фигуре, подчеркивает специалист.

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Собеседница издания также добавила в список теннис и йогу. Первый вид активности повышает уровень выносливости и улучшает координацию, а второй — улучшает гибкостью и снижает уровень стресса.

В заключение Герасимова упомянула скалолазание, которое не стоит недооценивать. На утро, после подъема на стену, где используется двойная страховка, мышцы будут чувствовать себя также, как после самой усердной силовой тренировки в зале.

Ранее фитнес-эксперт Алена Грибанова назвала россиянкам способы быстро сжечь жир на бедрах.

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