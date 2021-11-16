Свердловские врачи пересадили пациентке кость из ноги и спасли руку от ампутации

Специалисты Свердловского областного онкологического диспансера спасли пациентку, мать троих детей, от ампутации руки, пересадив кость из ноги. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

Как рассказала заведующая первым онкологическим отделением диспансера Маргарита Магдалянова, у женщины развивался опухолевый процесс, в который была вовлечена кость. «Для восстановления функции руки микрососудистые хирурги заменили 10 сантиметров плечевой кости на малоберцовую кость из ноги пациентки», — пояснила она.

По словам Магадаляновой, врачи сделали микрососудистый анастамоз (соединение между сосудами, полыми органами и полостями — прим. «Ленты.ру») для восстановления кровоснабжения, сохранили нервные окончания, чувствительность и возможность движения. Как рассказал главврач диспансера Владимир Елишев, для реконструкции стараются не использовать искусственные импланты или экспандеры, преимущество отдают собственным тканям пациента.

В настоящий момент пациентка выписана и вернулась к семье.

Ранее сообщалось, что в областной клинической больнице Челябинска провели уникальную операцию, восстановив восьмилетней девочке нос, которого она лишилась после рождения. Ребенок родился на 26-й неделе беременности, при рождении весила всего 850 граммов. В реанимации ей пришлось дышать через трубку, которая разрушила ткани носового хряща. В настоящее время девочка полностью восстановилась после операции.