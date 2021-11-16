Россияне признались в плохой работоспособности с приходом холодов

Почти половина россиян признались, что хуже работают с приходом холодов. Об этом говорится в отчете Исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», передает РИА Новости.

«Трудоспособность россиян меняется с наступлением холодного времени года — работоспособность падает, становится сложнее вставать по утрам, ощущается вялость и нехватка энергии», — говорится в исследовании. Также указывается, что 43 процента россиян начинают плохо работать с приходом зимы.

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Большинство опрошенных отмечают более быструю утомляемость при минусовых температурах (39 процентов), сонливость (29 процентов), невозможность проснуться утром из-за темноты (15 процентов), апатию из-за долгого отсутствия солнца (11 процентов), обострение депрессии (6 процентов).

Россияне также рассказали, что для борьбы с плохой работоспособностью начинают пить витамины (35 процентов), увеличивают потребление кофе (33 процента), активизируют занятия спортом (13 процентов), стараются больше гулять (10 процентов) или отдыхать (9 процентов).

Кроме того, 31 процент респондентов признались, что зимой хотели бы полностью работать удаленно, 25 процентов хотели бы, чтобы рабочий день начинался бы позже, а 17 процентов опрошенных хотели бы иметь возможность отдохнуть в течение рабочего дня.

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