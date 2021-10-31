Россияне выбрали между любовью и карьерой

Россияне приняли участие в опросе сервиса по поиску работы Superjob, в ходе которого сделали выбор между любовью и продвижением по карьерной лестнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее исследование.

Опрос показал, что для мужчин чувства важнее роста по службе (40 и 29 процентов соответственно). Женщины незначительно чаще предпочитают любовь карьере (33 и 31 процент).

Примечательно, что чувства оказались важнее карьеры для мужчин всех возрастов, то для женщин романтические отношения важнее продвижения по службе только до 34 лет. Россиянки 35-44 лет предпочли карьеру любви, а среди женщин старше 45 лет практически поровну тех, кто выбирает и чувства, и рост по службе. Чаще карьеру выбирают женщины с доходом от 80 тысяч рублей, среди мужчин с таким же уровнем дохода небольшой перевес все же в пользу любви.

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В целом, о том, что любовь для них важнее карьеры, признаются 36 процентов россиян. Трое из десяти делают выбор в пользу карьеры. Каждый третий (34 процента) затруднился однозначно ответить на столь непростой вопрос, заявив, что для них необходимо «найти баланс».

В последний раз аналогичное исследование Superjob проводил восемь лет, за это время позиции любви в этом споре изрядно сдали (на девять процентных пунктов), а позиции карьеры - укрепились (на шесть процентных пунктов).

Опрос проводился 1-25 октября, в нем приняли участие три тысячи представителей экономически активного населения из всех округов России.

Ранее исследования компаний «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах» показали, что почти половина россиян (47 процентов) считают достаточным для нормального качества жизни и формирования сбережений месячную сумму в 40-70 тысяч рублей. Самые высокие финансовые запросы оказались у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также исследование показало, что обычно мужчины чаще стремятся к большему доходу, чем женщины.