СК завел дело после видео с привязанной к кровати пенсионеркой

По факту публикации в сети видео с привязанной к кровати пенсионеркой в подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного Кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по региону.

В ведомстве уточнили, что на распространенных в сети кадрах одна из постояльцев заведения привязана к кровати, а вторая пенсионерка выказывает претензии в отношении работников учреждения и сообщает о фактах жестокого с ней обращения.

Следователи осмотрели помещение, а также запросили документацию частного пансионата. Также сотрудники ведомства установили личности постояльцев, изображенных на видео, и опросили их. Как следует из результатов опроса, противоправные действия в отношении них не совершались. Помимо этого было проведено медицинское освидетельствование пенсионерок,

внешних видимых телесных повреждений не обнаружено.

Отмечается, что другие 15 постояльцев пансионата также не сообщили о совершении каких-либо противоправных действий в отношении них со стороны работников. В то же время следователи приняли меры к установлению местонахождения бывшей сотрудницы пансионата, которая сняла и выложила видео в соцсеть.

Ранее в пансионате для пожилых людей города Видное Московской области нашли привязанную к кровати колготками пенсионерку. По словам работников пансионата, женщину связали, чтобы успокоить — якобы она вела себя буйно. При этом обследовавшие пенсионерку специалисты не выявили признаков буйного поведения.