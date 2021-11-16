Половина россиян призналась в желании пересесть на электромобили

Две трети россиян (68 процентов) имеют в семьях автомобили, причем 17 процентов из них — более одного. У 33 процентов нет собственной машины, говорится в исследовании ВЦИОМ.

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Если бы тем, у кого в семье есть автомобиль и кто его водит, представилась возможность использовать другие виды транспорта, то половина опрошенных пересела бы на электромобиль, 35 процентов — на велосипед, а 14 процентов пожелали использовать электромопед или электроскутер.

Также отмечается, что в гипотетической ситуации покупки машины для себя или семьи 42 процента выбрали бы электрокар, 46 процентов — автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, а пять процентов — ни то, ни другое. Среди преимуществ электромобиля респонденты назвали экологичность (83 процента), экономию на дорогом бензине (14 процентов) и то, что электрокар выгоднее (11 процентов).

Те, кто выбрал бы автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, считают, что его проще заправлять (36 процентов) и что он дешевле (14 процентов) и привычнее (12 процентов).

С начала текущего года продажи электромобилей в России подскочили на 118 процентов. В то же время в абсолютных цифрах показатели совсем невелики. Например, за 10 месяцев 2021 года было продано всего 845 электромобилей.