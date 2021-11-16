Названы плюсы владения собственной солнечной электростанцией в России

Владелица собственной солнечной мини-электростанции рассказала о плюсах этой технологии для жизни. Историю жительницы Ижевска Валентины Кривилевой приводят авторы проекта «Новое общество».

По словам Валентины, поставить установку на свой участок ее вынудила необходимость: в городе часто отключают свет, и мини-СЭС стала для нее спасением в экстренных ситуациях.

Россиянка живет в частном доме, на придомовой территории расположен собачий питомник. В основном электроснабжение дома и вольеров идет через местную комплектную трансформаторную подстанцию, а гибридная установка используется для подстраховки.

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Конструкция соединяет в себе ветрогенератор мощностью 1,5 киловатта, четыре солнечные панели с генерацией 800 ватт и аккумуляторными батареями по 400 ампер и инвертором. Работой всей установки управляет специальный процессор. «В течение семи лет нареканий нет. Данная установка обеспечивает все необходимое: питание скважины, водоснабжения, электропитание газового котла, анаэробный септик, питание ворот гаража, интернет, один холодильник и телевизор», — перечислила Кривилева.

В основном питомник все равно зависит от городской электросети, но дополнительные мощности пригождаются, когда отключается свет. «В экстремальной ситуации система обеспечивает полную автономность, есть вода, электроэнергия, газ», — объяснила хозяйка и призналась, что с появлением установки ее жизнь стала комфортнее.

Солнечная энергетика может развиваться в регионах, не избалованных ясной погодой. Наглядный пример — изобретение инженера из Калининграда. Сергей Рыжиков оборудовал свой двухэтажный дом солнечными панелями и установил особый счетчик на электроэнергию, способный крутиться в обратную сторону. Излишки электроэнергии передаются в городскую сеть.

Развитие возобновляемых источников энергии в России стало одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них идет речь об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменение климата.