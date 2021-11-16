На Xbox вернулись культовые игры

В каталоге для Xbox появятся более 70 старых игр. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы Microsoft.

В честь 20-летия Xbox американская компания анонсировала появление 76 старых игр на новых приставках. Поддержка реализована с помощью технологии обратной совместимости. Список включает в себя многие тайтлы, которые считаются культовыми в среде геймеров: Max Payne, Skate 2, Dead or Alive Ultimate, Star Wars Jedi Knight II.

Каждая игра, которую добавили на платформу Xbox, поддерживает технологию Auto HDR. Также часть тайтлов получила поддержку FPS Boost, благодаря которой частота обновления картинки увеличилась до 60 кадров в секунду. «Это последнее и окончательное внесение более 70 наименований в список программы обратной совместимости стало возможным только благодаря энтузиазму и отзывам сообщества», — отметила топ-менеджер Xbox Пегги Ло (Peggy Lo).

Журналисты издания заметили, что в 2019 году представители Microsoft заявили, что не планируют добавлять в каталог дополнительные оригинальные игры, вышедшие на Xbox или Xbox 360. В то время компания заявляла, что вместо этого сосредоточится на разработке новых консолей.

Ранее журналисты издания Trusted Reviews предположили, что на консолях Sony появится сервис с бесплатными играми. Подобный вывод авторы сделали на основе интервью руководителя PlayStation Джима Райана (Jim Rayan).