В Германии оценили испытания Россией противоспутниковой системы

Министерство иностранных дел (МИД) Германии оценило испытания противоспутниковой системы, которые Россия провела 15 ноября, как «безответственные и деструктивные действия». Об этом говорится на сайте немецкого ведомства.

Там заявили, что подобное «безответственное поведение чревато просчетами и эскалацией», а также указали на возрастающие риски и угрозы безопасности и стабильности в космосе. По мнению ведомства, в результате российских испытаний появилось много обломков, которые надолго затруднят «свободное и беспрепятственное использование космоса всеми странами». Помимо этого, могут возникнуть дополнительные риски для астронавтов и космонавтов на МКС.

Ранее обвинения в сторону России из-за испытаний прозвучали в Белом доме. В администрации президента США Джо Байдена также пообещали, что будут искать с союзниками ответ на данные действия Москвы.

15 ноября Россия провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. По данным Минобороны России, образовавшие после поражения противоспутниковым оружием фрагменты не несут угрозы спутникам и космической деятельности.