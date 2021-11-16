Шойгу рассказал о «ювелирном» поражении старого спутника

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал испытания новой противоспутниковой системы. Он отметил, что боеприпас успешно поразил старый спутник. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют», — сообщил глава оборонного ведомства в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

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Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили о проведении испытаний противоспутникового оружия. Ракета поразила недействующий космический аппарат «Целина-Д». В ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся осколки занесли в главный каталог системы контроля космического пространства. Фрагменты будут отслеживать до их исчезновения.

Во вторник Космическое командование Вооруженных сил США заявило об уничтожении спутника в ходе испытаний 15 ноября. В сообщении отметили, что Россия уничтожила советский спутник.

В понедельник Госдепартамент США обвинил Россию в проведении испытаний, которые угрожают безопасности космонавтов на МКС. Представитель ведомства отметил, что уничтожение спутника ракетой привело к образованию обломков космического мусора.