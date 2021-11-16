Специалист усомнился в опасности столкновения МКС с космическим мусором

Специалист по проблеме космического мусора Андрей Назаренко рассказал «Ленте.ру», что вероятность столкновения с обломками на высоте МКС невелика, и большой опасности для станции нет. «Там за время существования не было ни одного серьезного случая, были удары мелких частиц», — уточнил он.

Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия, после которых якобы образовалось 1500 обломков и сотни тысяч более мелких фрагментов, угрожающих безопасности МКС.

«Американцы часто кого-то пугают. Обломки опасны, но не так уж страшен черт, как его малюют. Ситуация простая: если они образуются на высоте более 500 километров, они нестрашны. Почему? Во-первых, потому что на высотах менее 500 километров, где летает МКС, не так уж много обломков, а во-вторых, они под действием торможения там долго не будут, они опустятся и сгорят. А если обломки образовались на высоте более 500 километров, то это грустное обстоятельство, потому что на этой высоте они будут существовать и накапливаться тысячу лет», — объяснил эксперт.

К тому же, МКС предупрежден о возможном столкновении с обломками и выполнял маневры уклонения от возможных опасных столкновений, апеллирует Назаренко.

