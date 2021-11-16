Специалист усомнился в проведении Россией испытаний противоспутникового оружия

Специалист по проблеме космического мусора Андрей Назаренко рассказал «Ленте.ру», что сомневается в том, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, так как они бы не смогли остаться незамеченными. «И у американцев, и у нас есть достаточно развитые системы контроля», — отметил он.

Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия, после которых якобы образовалось 1500 обломков и сотни тысяч более мелких фрагментов, угрожавших безопасности МКС.

Учитывая информацию об образовании большого количество осколков, Назаренко предположил, что это были не испытания, а случайное столкновение спутника с обломком. «Лет 15 назад столкнулся наш спутник с китайским обломком на высоте более 700 километров, образовалось 1500 мелких обломков. По моим оценкам (а я много времени потратил на оценку этих опасностей), в настоящее время вероятность столкновения крупных объектов с образованием большого количества осколков составляет примерно одно столкновение в пять лет. Последнее столкновение было более пяти лет назад, поэтому не исключено, что произошло столкновение», — объяснил специалист.

