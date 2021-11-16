Раскрыта опасность столкновения МКС с космическим мусором

Космонавт Корниенко: несвоевременное обнаружение мусора может привести к пробоине в МКС

Летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко раскрыл опасность столкновения Международной космической станции (МКС) с космическим мусором. Космонавт рассказал «Известиям» о действиях экипажа при возникновении риска столкновения.

Корниенко отметил, что несвоевременное обнаружение космического мусора может привести к столкновению с ним и пробою корпуса МКС. У экипажа станции есть резервное время для поиска пробоины и герметизации поврежденного участка. Он подчеркнул, что в случае критического снижения давления экипаж должен спускаться на Землю на корабле.

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По словам космонавта, станции слежения позволяют узнать об угрозе столкновения за несколько дней. В отдельных случаях опасный обломок удается заметить перед сближением с МКС. В этом случае экипаж станции укрывается на космическом корабле.

Ранее специалисты подмосковного Центра управления полетами рекомендовали космонавтам перейти на корабль «Союз МС-19». Ожидалось, что станция сблизится с космическим мусором в 10:06 мск.

Позже из переговоров экипажа станции с Землей стало известно, что мусор пролетел мимо МКС. Космонавтам разрешили покинуть корабль до следующего сближения. Космический мусор может снова приблизиться к станции в этот же день.

10 октября в Центре управления полетами допустили проведение маневра уклонения МКС от столкновения с космическим мусором. К станции приближался обломок китайского метеоспутника Fengyun-1C.