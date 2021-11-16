Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов во вторник, 16 ноября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4120,02 пункта (минус 0,37 процента), индекс РТС — до 1767,58 пункта (минус 1,33 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи по итогам основных торгов стали «Сургутнефтегаз» (плюс 3,33 процента, до 45 рублей за акцию), «Полиметалл» (плюс 1,72 процента, до 1479 рублей) и «Норникель» (плюс 1,23 процента, до 22 632 рублей). Больше всего подешевели бумаги Сбербанка (минус 1,79 процента, до 338,23 рубля), «Газпрома» (минус 1,26 процента, до 336 рублей) и TCS Group (минус 1,05 процента, до 7344,4 рубля).

Курс доллара, поднявшийся до 73,41 рубля впервые с 22 октября, в 18:45 московского времени торговался по 73,4 рубля (плюс 0,85 рубля). Евро стоил 83,27 рубля (плюс 0,82 рубля). Ослабление российской валюты произошло на фоне обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе и из-за угрозы возможных санкций в отношении России со стороны стран Запада. Биткоин торговался по 60 735,8 доллара за монету (минус 6,35 процента).

Нефть марки Brent стоила 81,61 доллара за баррель (минус 0,54 процента), марки WTI — 79,06 доллара (минус 0,87 процента). Газовые фьючерсы на декабрь торговались по 1100 долларов.