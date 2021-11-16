Россиянин пойдет под суд за семейный бизнес по оказанию интимуслуг

В Иркутске в суд передали дело лидера преступной группы, который вовлекал девушек в занятие проституцией и за четыре года организовал семейный бизнес. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 34-летний местный житель в 2015 году вместе со своими родственниками, друзьями и знакомыми создал сеть фирм по оказанию интимуслуг. К незаконной деятельности он привлекал несовершеннолетних девушек.

Нелегальный бизнес просуществовал четыре года. В 2019 году сеть накрыли полицейские, однако лидеру группы удалось сбежать.

В январе 2021 году его задержали в Батуми и арестовали, после чего этапировали в Иркутск. Следователи установили, что, находясь в бегах, злоумышленник пытался подкупить расследующих его дело российских полицейских. За прекращение своего преследования он обещал 10 миллионов рублей.

Жителя Иркутска обвинили в организации занятия проституцией, вовлечении в него несовершеннолетних, похищении человека, причинении вреда здоровью, вымогательстве и покушении на дачу взятки. В его деле 14 эпизодов преступлений.

Ранее к ответственности были привлечены 22 участника группы. Одному из наиболее активных помощников лидера назначили семь лет колонии строгого режима.