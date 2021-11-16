В Белоруссии допустили размещение в стране российских ракетных комплексов

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» могут быть размещены в Белоруссии. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Минске хотели бы обзавестись своими «Искандерами», но в то же время допустил размещение в республике ОРТК российских вооруженных сил.

«У нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится и будет такая необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи», — объяснил Хренин.