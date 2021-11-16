Спасение планеты обошлось Джеффу Безосу дороже полетов в космос

Основатель маркетплейса Amazon и компании Blue Origin Джефф Безос заявил, что спасение планеты ему обходится дороже полетов в космос. Американский миллиардер отметил, что в фонд по борьбе с климатическим кризисом Bezos Earth Fund уходит больше средств, чем на финансирование космических проектов. Об этом сообщает CNBC.

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По данным источников, на содержание Blue Origin Безос ежегодно выделяет около одного миллиарда долларов акций Amazon. На Ignatius Forum в Вашингтоне миллиардера попросили прокомментировать критику в адрес богатых людей, которые якобы тратят больше средств на путешествия в космос, чем на противостояние глобальному потеплению. Основатель Amazon ответил, что Bezos Earth Fund получает еще больше, чем Blue Origin.

Безос признал, что на Земле еще остается огромное количество нерешенный проблем. Однако, чтобы продолжить расти как цивилизация, людям нужно исследовать и развивать другие планеты, считает миллиардер. Безос учредил фонд Bezos Earth Fund на десять миллиардов долларов для выдачи грантов ученым, активистам и прочим организациям, участвующим в борьбе с изменением климата. Фонд уже направил на экологические проекты 947 миллионов долларов, а оставшиеся девять миллиардов долларов планирует выделить до 2030 года.

Ранее в ноябре благотворительный фонд Безоса Bezos Earth Fund пообещал отдать два миллиарда долларов на восстановление нарушенных природных ландшафтов. По его словам, он осознал хрупкость экосистемы Земли во время полета в космос в июле.