Ким Чен Ына сравнили с Гитлером из-за одной детали

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике более чем через месяц отсутствия в черном кожаном плаще, напоминающем те, что носили лидеры Третьего рейха. Из-за этой детали гардероба издание Daily Mail сравнило политика с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Как отмечает газета, лидер КНДР посетил новые объекты строящегося северокорейского мегаполиса близ города Самджиён на северо-востоке страны. Это стало первым публичным появлением политика с 11 октября.

При этом, как можно увидеть на опубликованных снимках, в ходе поездки Ким Чен Ын был одет в длинный двубортный кожаный плащ. Подобный стиль в свое время, помимо Гитлера, предпочитали имперский министр народного просвещения и пропаганды Германии Йозеф Геббельс и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, пишет издание. Кроме того, такие плащи были популярны среди советских политиков, в частности, одну из похожих моделей носил руководитель СССР Иосиф Сталин.

В начале сентября Ким Чен Ын появился на военном параде в честь 73-й годовщины основания КНДР. Тогда СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание, что северокорейский лидер сильно похудел и помолодел. Кроме того, западные издания заметили, что политик сменил костюм в стиле создателя КНР Мао Цзэдуна на светлый костюм в европейском стиле с галстуком.