В Северной Корее начали продвигать кимченынизм

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил чиновникам продвигать в стране новую идеологию — кимченынизм. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, сотрудники южнокорейской разведки на прошлой неделе выяснили, что термин «кимченынизм» уже начал активно использоваться в правительственных кругах КНДР. При этом в государственных СМИ Северной Кореи Ким Чен Ына стали называть «великим лидером» — ранее данный термин использовался только в отношении деда нынешнего главы КНДР и основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.

Кроме того, стало известно, что Ким Чен Ын потребовал убрать портреты своего деда и отца Ким Чен Ира со всех государственных зданий в Пхеньяне.

По мнению экспертов, подобные действия нынешнего главы КНДР свидетельствуют о том, что ему не нравится ряд аспектов системы, созданной его дедом и отцом, в особенности положение, которое увязывает легитимность его правления с проявлением уважения к своим предшественникам. Таким образом, Ким Чен Ын, по всей видимости, пытается выйти из тени своих предков и желает стать самодержцем, пишет Daily Mail. Это в свою очередь может свидетельствовать о том, что действующий северокорейский лидер очень уверен в своих позициях в политической системе страны.

Ранее в КНДР для описания господствующей в стране идеологии использовался термин «кимирсенизм-кимчениризм» — подобное название было призвано подчеркнуть преемственные отношения между политикой Ким Чен Ына и его предшественниками на посту — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.