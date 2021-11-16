ЦТАК: Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике и съездил на стройку

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за более чем месяц появился на публике. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) рассказало о его деловой поездке, ставшей первой с 11 октября, передает ТАСС.

Глава государства съездил на крупнейшее строительство нового северокорейского города в Самчжиене в северо-западной части страны, чтобы «лично ознакомиться с ходом строительства». В прошлый раз корейского лидера видели в прошлом месяце, когда он выступал на оборонной выставке в Пхеньяне.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын поручил чиновникам продвигать в стране новую идеологию — кимченынизм. Такой термин уже активно используется в правящих кругах в Северной Корее. До этого для описания господствующей в стране идеологии использовался термин «кимирсенизм-кимчениризм», образованный в честь отца и деда нынешнего лидера.