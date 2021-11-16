Генпрокурор заявил о запредельных нарушениях после авиакатастрофы в Татарстане

Краснов заявил о системных недостатках в авиации ДОСААФ после авиакатастрофы в Татарстане

Прокуроры выявили запредельное количество нарушений в авиации ДОСААФ в ходе проверки, инициированной после катастрофы самолета L-410 с парашютистами в Татарстане. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Госдуме, передает «Интерфакс».

По его словам, выявлены системные недостатки от критического перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительных и полетных документов. В связи с такой ситуацией прокуроры начали проверку всех учреждений ДОСААФ. Краснов ждет ее итоги к 15 декабря.

Он также отметил, что большинство авиапроисшествий происходят по причине низкой квалификации персонала, отсутствие дисциплины и ненадлежащее функционирование системы безопасности полетов. Имеются многочисленные нарушения: полеты без разрешительной документации, ночью, коммерческое использование воздушных судов авиации общего назначения, при этом пилоты передают штурвал пассажирам.

Самолет L-410, на борту которого были 20 парашютистов и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Республики Татарстан. В авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе и члены экипажа — командир воздушного судна Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Власти Татарстана назвали отказ одного из двигателей вероятной причиной крушения L-410.