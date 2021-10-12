Всех погибших в авиакатастрофе в Татарстане опознали

Тела всех 16 погибших при крушении легкомоторного самолета L-410 в Татарстане, опознали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения. Тела еще четырех погибших выдадут и доставят к местам захоронения 12 октября.

Самолет L-410, на борту которого были 20 парашютистов и два члена экипажа, пропал с радаров и совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Республики Татарстан. В авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе и члены экипажа — командир воздушного судна Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Власти Татарстана назвали отказ одного из двигателей вероятной причиной крушения L-410. Понедельник, 11 октября, в республике был объявлен днем траура. В пресс-службе президента республики сообщили, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей.