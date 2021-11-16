Россия стала лидером по восстановлению внутренних авиаперевозок

«Аэрофлот»: внутренние авиаперевозки по России лидируют по объемам восстановления в мире

Российский рынок стал лидером по объемам восстановления внутренних перевозок в 2021 году. Об этом заявил глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма рабочего обсуждения опубликована на сайте президента России.

Генеральный директор компании отметил, что, несмотря на продолжающийся кризис в мировой авиаотрасли, ситуация в России улучшается. По его словам, за семь месяцев 2021 года перевозчик восстановил свои позиции практически на 70 процентов. «Более того, российские внутренние перевозки даже обогнали допандемийный период, и восстановление — плюс 18 процентов», — добавил он.

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Отмечается, что активное восстановление пассажиропотока стало возможным благодаря внедрению авиаперевозчиком новой сети маршрутов. «Мы запустили совместную маршрутную сеть всех трех наших авиакомпаний из Шереметьево, передали более 50 воздушных судов из "Аэрофлота" в "Россию" и "Победу", запустили новый региональный хаб в Красноярске», — объяснил Полубояринов.

Тем не менее полный возврат к объемам 2019 года прогнозируется не ранее 2023 года. Глава «Аэрофлота» также доложил о том, что темпы восстановления международных перевозок невысокие — до уровня прошлого года не хватает 62 процента.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 1 ноября увеличил зарплату пилотам в среднем на 30 процентов.