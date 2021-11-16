Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов во вторник, 16 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже поднялся до 4150,80 пункта (плюс 0,38 процента), индекс РТС — до 1801,18 пункта (плюс 0,54 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» на 10:09 стали «Норникель» (плюс 1,3 процента, до 22 648 рублей за акцию), «Роснефть» (плюс 1,02 процента, до 627,9 рубля) и TCS Group (плюс 0,82 процента, до 7483,2 рубля). Подешевели только бумаги двух компаний — «Сургутнефтегаза» (минус 0,71 процента, до 43,24 рубля) и «Магнита» (минус 0,1 процента, до 6493 рублей).

Курс доллара составил 72,55 рубля (плюс 0,008 рубля), курс евро — 82,51 рубля (плюс 0,07 рубля). Биткоин торговался по 60 891,4 доллара за монету (минус 7,29 процента).

Нефть марки Brent стоила 83,02 доллара за баррель (плюс 1,17 процента), марки WTI — 80,56 доллара (плюс 1,02 процента). Тысяча кубометров газа торговалась по 997 долларов.