Акции «Аэрофлота» упали на фоне возможных санкций Европы

Акции российской компании «Аэрофлот» упали на 1,92 процента на фоне возможных санкций со стороны Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Ценные бумаги авиаперевозчика опустились до отметки в 66,54 рубля за акцию. Стоимость начала падать после того, как появилась информация о том, что Европа может ввести санкции против компании из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. В ЕС допускают, что «Аэрофлот» был задействован в перевозке мигрантов из Ирака в Белоруссию.

Предположительно, санкции могут быть введены в начале декабря и коснутся также ряда других авиакомпаний, среди которых Turkish Airlines, UTair и FlyDubai. К санкциям могут также подключиться США и Великобритания. В Совете федерации уже прокомментировали информацию о возможных ограничительных мерах. По словам сенатора Владимира Джабарова, Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета для западных авиакомпаний над своей территорией.

На угрозу введения санкций ответили и в МИД России. Как сообщили в министерстве, Москва отреагирует соответствующим образом. Также в ведомстве считают, что в ЕС не стали разбираться в ситуации, а сразу схватились за дубинку. Таким образом, по мнению МИД России, Европа может ухудшить положение и помешать установлению контакта между сторонами конфликта.