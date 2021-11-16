Диетолог назвал способ меньше есть и быстрее похудеть

Британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал способы, помогающие меньше есть и быстрее сбрасывать вес. Его слова приводит Express.

Мосли рассказал, что один из главных врагов похудения — наличие вредной еды в доме. Врач считает, что сила воли сильно переоценена, и если человек знает, что у него в квартире есть вредные и вкусные продукты, то он их, скорее всего, съест. Самый опасный момент для худеющих, по мнению специалиста, наступает вечером после работы, когда мы решаем расслабиться и посмотреть фильм или сериал.

«Если вы сядете перед телевизором, а рядом будет лежать упаковка мороженого или пачка печенья, вы, скорее всего, съедите их, даже не заметив. Мы особенно склонны к бездумному поеданию пищи, когда находимся перед экраном», — отметил Мосли. Поэтому он рекомендует не покупать сладости и высококалорийные продукты, чтобы избежать соблазна и точно похудеть.

Желающим сохранить фигуру или сбросить вес врач советует использовать тарелки меньшего размера. Он объяснил, что из-за этого трюка порции кажутся больше, и, следовательно, вероятность того, что человек положит добавку и съест лишнее, снижается. «Средний размер тарелки сегодня составляет 28,5 сантиметра, что на восемь сантиметров больше, чем в 1940-х годах», — сказал диетолог.

Ранее сообщалось, что британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал напиток, который способствует похудению, и объяснил, в каких пропорциях и когда его нужно употреблять. Он рекомендовал желающим похудеть и заботящимся о здоровье людям выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи.