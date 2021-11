Диетолог рассказала о полезных для похудения свойствах овсянки

Диетолог из США Триста Бест раскрыла полезные свойства овсянки, и рассказала, как она помогает при похудении. Рекомендации специалиста публикует Eat This, Not That!

Бест заметила, что пищу, содержащую углеводы, часто называют однозначно вредной и записывают в главные враги худеющих. Однако диетолог считает, что овсяная каша и хлопья не только содержат много полезных веществ, но и способны помочь сбросить вес. «Овсянка — углеводный продукт, который полон клетчатки, витаминов группы B, магния и цинка. Кроме того, в овсянке содержится даже немного белка при низком количестве жиров. Все это делает ее очень полезной для здоровья», — объясняет Бест.

Диетолог отметила, что овсянка положительно влияет едва ли не на весь организм — от пищеварительного тракта до сердечно-сосудистой системы. Клетчатка, содержащаяся в овсяной каше, снижает уровень холестерина в крови и поддерживает баланс полезных бактерий в кишечнике. Бест сослалась на данные исследования, согласно которым ежедневное употребление овсяных хлопьев в течении шести недель заметно снизило риск сердечно-сосудистых заболеваний у испытуемых.

По мнению диетолога, овсянка может стать хорошим подспорьем для желающих похудеть. «Она не только стабилизирует уровень сахара в крови, но и на долгое время дает ощущение сытости, что очень важно при похудении», — сказала Бест. При этом она предупредила, что в некоторые виды овсянки и овсяных хлопьев добавляют сахар, искусственные красители и ароматизаторы. Эксперт рекомендует покупать чистую овсянку и самостоятельно добавлять в нее орехи, фрукты и натуральные подсластители.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли рассказал, что помочь похудеть может обычная вода, если пить ее перед едой.