МВД рассказало россиянам работу сервиса постановки на учет по месту пребывания

Министерство внутренних дел (МВД) России объяснило гражданам работу нового сервиса постановки на учет по месту пребывания, который доступен на портале «Госуслуги», на своем сайте.

Так, новый сервис дает россиянам возможность получить регистрацию по месту пребывания онлайн, без очного присутствия. Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». При этом согласие собственника жилья можно также получить онлайн, рассказали в ведомстве.

Электронное свидетельство о регистрации по месту пребывания появляется в личном кабинете на портале. В случае необходимости его можно распечатать. Отмечается, что принятие решения по оказанию услуги не должно превышать 8 рабочих дней.

В МВД добавили, что с 1 июля 2021 года сервисом уже воспользовались более 28 тысяч россиян. При этом за год регистрируются по месту пребывания примерно 3 миллиона человек. На оказание этой услуги офлайн сотрудники ведомства тратили более 500 тысяч часов.

Ранее МВД раскрыло подробности о едином документе для мигрантов. Так, он будет содержать чип с персональными данными иностранца, в том числе его биометрическими показателями.

