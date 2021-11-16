Нерпы захотели «чиллить» на солнце, залезли на льдины Байкала и попали на видео

Байкальские нерпы захотели погреться на солнце, и ради этого они залезли на первые льдины озера. Животные попали на видео, которое ФГБУ «Заповедное Подлеморье» публикует на своей странице во «ВКонтакте».

На записи видно, как больше сотни животных отдыхают, развалившись на льдах в солнечную погоду. На фоне также заметны заснеженные горы и сопки. Уточняется, что ролик снят с дрона в начале ноября. При виде аппарата животные быстро спрыгивали с льдин.

«Посмотрите, какая красота! Ледяная мозаика, покрытые снегом горы, синее небо, чистая байкальская вода. И сотни нерп чиллят на первых льдинах», — говорится в подписи к короткому ролику.

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