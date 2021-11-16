Российскую вебкам-модель нашли с пробитой головой на съемной квартире

В Новосибирске возбуждено уголовное дело об убийстве 24-летней россиянки, которая работала вебкам-моделью. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Тело девушки с пробитой головой нашли на съемной квартире в Ленинском районе города. Отмечается, что у нее пропал мобильный телефон.

Установить подозреваемого удалось по камерам видеонаблюдения в подъезде. На записи видно, как молодой человек заходит в дом, разговаривая по мобильному.

На месте происшествия работают следователи. Назначен ряд экспертиз.

По данным издания, девушка родилась в городе Алейск, воспитывалась в благополучной семье. Отучившись в родном городе, она переехала в Новосибирск. Работать вебкам-моделью ее позвала подруга. Вскоре видео с ее участием увидели все знакомые в Алейске.